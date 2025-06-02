الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

موعد الحكم في اتهام الشبح بسب هند عاكف

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

 حجز محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المنتجة  ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف في عزاء الفنان الراحل حلمي بكر إلى جلسة 23 يونيو الجاري لإصدار الحكم.

 

محاكمة المنتجة ليلي الشبح بتهمة سب هند عاكف 

 وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المنتجة ليلي الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم 26 مايو الماضي، لتكون أولى جلسات محاكمة  المنتجة ليلي الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف في عزاء الفنان الراحل  حلمي بكر، ذلك أمام المحكمة الاقتصادية.

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محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة هند عاكف الفنان الراحل حلمي بكر ليلى الشبح

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