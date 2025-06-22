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أخبار مصر

توقيع بروتوكول تعاون خماسي لإطلاق مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، ومؤسسة "حياة كريمة"، ومؤسسة "مصر الخير"، وجمعية "الأورمان" بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة". 

وشهد توقيع البروتوكول: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"،  المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة.

المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ويهدف البروتوكول إلى إطلاق المشروع رسميًا وتحديد آليات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وفعالية التدخلات، حيث يعمل على تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

جهود الدولة المصرية

وغالبية أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرى تتم بأيدي عاملة من أبناء القرى مما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

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البترول والثروة المعدنية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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