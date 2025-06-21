تنفيذى الغربية يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من الملفات الخدمية والتنموية، حيث أعلن محافظ الغربية موافقة المجلس التنفيذي على عدد من القرارات المهمة التي تمس احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.

تحديد مكانين لصالح منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية لإقامة أنشطة تجارية متنوعة تتيح توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، الموقع الأول بحي أول طنطا على قطعة أرض فضاء مملوكة للدولة بطريق مصر - إسكندرية بمنطقة كفر عصام بمساحة 533.6 متر، والموقع الثاني بحي ثان المحلة الكبرى على قطعة أرض فضاء مملوكة للدولة بشارع وابور النور أمام شركة المياه بمساحة 800 متر مربع.

استُصدر قرار بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بناحية قرية أبيار بمركز كفر الزيات بمساحة 606 متر مربع لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لإنشاء وتطوير دار حضانة ضمن برنامج الطفولة المبكرة للفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 903 متر مربع بحوض داير الناحية رقم 8 بالقطعة رقم 41 بناحية كفر سالم بالوحدة المحلية بصالحجر مركز بسيون، لإقامة مدرسة ابتدائية بدلًا من مدرسة تعليم أساسي، وذلك طبقًا لما تسمح به مساحة الموقع، في إطار مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

الموافقة على قبول ثلاث تبرعات من المواطنين بقطع أراضٍ بنطاق مركز ومدينة كفر الزيات لإقامة محطات رفع صرف صحي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، دعمًا لجهود توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة.

الموافقة على قبول تبرعين بقطعتي أرض بنطاق مركزي كفر الزيات والسنطة لإقامة محطات رفع صرف صحي جديدة عليهما لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

تخصيص قطعة أرض بمساحة 1076 متر مربع بالقطعة رقم 2 حوض برك عمرو بعزبة جبران سالم التابعة للوحدة المحلية بالعامرية بمركز المحلة الكبرى، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المحافظ طلبات ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور القيادات التنفيذية المختصة، حيث تم توجيه الجهات المعنية بسرعة فحص الطلبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدراستها وتنفيذها بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة على أرض المحافظة.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هذه القرارات تأتي استكمالًا للنهج الذي تتبعه الدولة في تمكين المواطن من الحصول على خدمات أفضل، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في التعاون الكامل مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية لتنفيذ المشروعات التنموية في توقيتاتها المحددة، بما يحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية.

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