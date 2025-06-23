انطلق أمس الأحد على قناة MBC4 عرض مسلسل “العميل”، الذي سبق وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على منصة شاهد وقناة MBC1.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض العمل على قناة MBC4 لمتابعة حلقاته.

مواعيد عرض مسلسل العميل على قناة MBC4

وتعرض حلقات مسلسل العميل على قناة MBC4 من يوم الأحد إلى يوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

قصة مسلسل العميل

تدور أحداث المسلسل حول أخ يتعرض شقيقه الأصغر للخطف وهو في الثالثة من عمره وينخرط الصغير في ممارسة أعمال غير قانونية، ويتم تغيير اسمه وحينما يكبر يلتحق بكلية الشرطة ويصبح جاسوسًا لزعيم العصابة الذي اختطفه لتحقيق أهداف محددة.

مسلسل العميل

يشارك في بطولة المسلسل أيمن زيدان وسامر إسماعيل والفنان وسام فارس وأيمن رضا ويارا صبري وصادي صبيح وطلال الجردي وعبدو شاهين ورشا بلال وميا سعيد، والمسلسل مقتبس من العمل التركي “في الداخل”.

وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل العميل فإن المسلسل ينتمي إلى الأعمال الطويلة وهو مكون من 87 حلقة فقط.

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