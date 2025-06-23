الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل العميل على قناة MBC4

أبطال مسلسل العميل،
أبطال مسلسل العميل، فيتو

انطلق أمس الأحد على قناة MBC4 عرض مسلسل “العميل”، الذي سبق وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على منصة شاهد وقناة MBC1.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض العمل على قناة MBC4 لمتابعة حلقاته.

مواعيد عرض مسلسل العميل على قناة MBC4 

وتعرض حلقات مسلسل العميل على قناة MBC4 من يوم الأحد إلى يوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

قصة مسلسل العميل 

تدور أحداث المسلسل حول أخ يتعرض شقيقه الأصغر للخطف وهو في الثالثة من عمره وينخرط الصغير في ممارسة أعمال غير قانونية، ويتم تغيير اسمه وحينما يكبر يلتحق بكلية الشرطة ويصبح جاسوسًا لزعيم العصابة الذي اختطفه لتحقيق أهداف محددة.

 

مسلسل العميل

 يشارك في بطولة المسلسل أيمن زيدان وسامر إسماعيل والفنان وسام فارس وأيمن رضا ويارا صبري وصادي صبيح وطلال الجردي وعبدو شاهين ورشا بلال وميا سعيد، والمسلسل مقتبس من العمل التركي “في الداخل”.

وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل العميل فإن المسلسل ينتمي إلى الأعمال الطويلة وهو مكون من 87 حلقة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد عرض مسلسل العميل على قناة MBC4 الفنان وسام فارس سامر إسماعيل عدد حلقات مسلسل العميل مسلسل العميل مواعيد عرض مسلسل العميل وسام فارس

مواد متعلقة

حرب الجبالي يعود لصدارة قائمة أفضل الأعمال على "شاهد" في مصر

هل يكشف باسل خياط عن هويته الحقيقية لشقيقه في الحلقة 57 من مسلسل “آسر”؟

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 21، سوسن بدر في صدمة بسبب شقيقتها

مسلسل آسر الحلقة 56، خدعة كبرى لحماية “جود” وكشف الخائن

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

استخراج شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا المنهار

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

التحقيق مع طالب ثانوية عامة وشقيقيه بتهمة الغش بسماعة بلوتوث

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

"يا رئيس الجمهورية.. الرسوم مش دستورية"، هتافات المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية (صور)

خدمات

المزيد

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نزول الدم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

البحوث الإسلامية في اليوم العالمي للأرامل: إنصافهن واجب ديني ومجتمعي

طلب المغفرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية