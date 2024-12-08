بعد تألقه في "العميل"، وسام فارس يشارك بمسلسل "بالدم" في رمضان 2025

تألق الفنان وسام فارس في مسلسل العميل الذي حقق نجاحًا كبيرًا وذاع صيته في الوطن العربي أجمع، وهو أحدث الأعمال المعربة التي تعرض عبر قناة mbc ومنصة شاهد.

ويشارك في بطولة مسلسل العميل إلى جانب وسام فارس كل من أيمن زيدان وسامر إسماعيل وأيمن رضا ويارا صبري وصادي صبيح وطلال الجردي وعبدو شاهين ورشا بلال وميا سعيد، والمسلسل مقتبس من العمل التركي “في الداخل”.

وسام فارس في رمضان

ويعود وسام فارس للتألق من جديد وذلك في موسم رمضان المقبل من خلال عمل يجمعه بنخبة من نجوم لبنان وسوريا وهو مسلسل “بالدم” الذي يدخل إلى عالم العائلات من خلال تقديم قصص غير تقليدية، وذلك استنادًا إلى وقائع حدثت بالفعل، حيث أن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل بالدم

مسلسل بالدم من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر، ويشارك به إلى جانب وسام فارس نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم ماجي بو غصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، ورفيق علي أحمد ومجموعة كبيرة من الممثلين النجوم.

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