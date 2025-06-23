الإثنين 23 يونيو 2025
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محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اللواء دكتور علاء
اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معهم، معربًا عن فخره واعتزازه بأبناء المحافظة الذين حققوا مراكز متقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعمهم الكامل لمواصلة مسيرتهم التعليمية وتفوقهم فى المراحل التعليمية القادمة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بجهود الطلاب وأولياء الأمور، مثمنًا دور المعلمين والمعلمات في تحقيق هذه النتائج المشرفة التي تعكس مدى اهتمام المنظومة التعليمية بالمحافظة بالتحصيل العلمي والارتقاء بمستوى الطلاب وبناء جيل قادر على حمل راية المستقبل.

وجاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة كالتالي: ريناد إبراهيم علي حسن مهيا – إدارة برج البرلس – مدرسة البرلس المشتركة، سلمى أيمن فتحي دياب محمد – إدارة شرق كفرالشيخ – مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي لغات، عمر أحمد يوسف محمد عبدة – إدارة الرياض – مدرسة الرغامة الإعدادية، شدى محمد سالم سعدالدين زايد – إدارة قلين – مدرسة المنشأة الكبرى بنات، عبدالله أشرف سعد أحمد – إدارة سيدي سالم – مدرسة الشهيد السيد الإعدادية بنين، إياد إبراهيم الدسوقي أبو العنين – إدارة الحامول – مدرسة نصر الأم تعليم أساسي، منة الله محمد محروس غازي – إدارة قلين – مدرسة قلين بنات، لجين أحمد محمد إبراهيم العدوي – إدارة بيلا – مدرسة بيلا الإعدادية بنات، ميار مجدي عبد الفتاح عبد النبي – إدارة مطوبس – مدرسة برنبال بنات، فاطمة أحمد سالم محمد سالم – إدارة شرق كفرالشيخ – مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي لغات.

 

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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ العام الدراسى 2024 2025

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