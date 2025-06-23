قرار من النيابة بشأن انقلاب ميكروباص بجانب الطريق في الصف

أمرت نيابة الصف بإجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص انقلب داخل قطعة أرض زراعية على طريق اسكر بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، بعد إصابة 13 شخصا.

وكشفت المعاينة أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد قائدها أدت لانحراف السيارة، وسقوطها بقطعة أرض منخفضة عن الطريق.

إصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالجيزة



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على طريق اسكر بمدينة الصف وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الحادث وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص من على الطريق داخل قطعة أرض زراعية وإصابة ١٣ راكب من ركابها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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