تحديث الصناعة ينظم ندوة حول "برنامج الشراكة في الأعمال التجارية"

نظم مركز تحديث الصناعة – من خلال إدارة برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع ألمانيا، وبالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية (GIZ) ندوة من خلال برنامج زووم، حيث تم تقديم عرضًا تقديميًا تعريفيًا حول البرنامج وفرص المشاركة في الوفود الرسمية المصرية المشاركة بمعرضي:ANUGA – للأغذية والمشروبات، K Show – الحدث الأضخم عالميًا لصناعات البلاستيك والمطاط والمزمع عقدهما في ألمانيا خلال أكتوبر 2025. ويأتى هذا في إطار جهوده الاستراتيجية لدعم الصناعة المصرية وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية.

جاء هذا اللقاء من خلال ويبينار نظمته جمعية خريجي برنامج الشراكة في الاعمال التجارية بإشراف ادارة البرنامج بالمركز وبالتعاون مع: المجلس التصديري للصناعات الغذائية المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق.

ويُعد هذا النشاط إحدى المبادرات النوعية لمركز تحديث الصناعة لتمكين القيادات الصناعية المصرية من النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال برنامج تدريبي شامل يُثري خبرات الرؤساء والمديرين التنفيذيين، ويتيح لهم التفاعل المباشر مع المؤسسات الألمانية الرائدة من خلال زيارات ميدانية بألمانيا.

كما تتيح هذه الزيارات فرصًا حقيقية للتشبيك مع شركاء أعمال محتملين، واستكشاف فرص التصدير المباشر للمنتجات المصرية إلى السوق الألماني والأسواق الأوروبية، من خلال لقاءات الأعمال الثنائية والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تُعد منصات فعالة لعقد شراكات تجارية مستدامة.

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