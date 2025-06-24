الثلاثاء 24 يونيو 2025
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سياسة

5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز المقررة قانونا

المشروعات الصغيرة،فيتو
المشروعات الصغيرة،فيتو

تضمن  قانون تنمية المشروعات  الصغيرة والمتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.

 

حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز

 

وفي هذا الشان حدد القانون 5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من  الحوافز، وجاءت كالآتي: 

1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017  .

2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي  يتجاوز  200 مليون جنيه.

4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.

5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
 

 

 

وطبقا لنص القانون، يتم  حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضريبية على النحو التالي:

 

1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.

 

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