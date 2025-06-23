الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

وافق اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 واحد مواطنًا مصريًّا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية 

 

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، والمتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات الخاصة بقانون الجنسية.

أسماء الحاصلين على الجنسيات الأجنبية 

وضمت قائمة الأسماء كل من: محمد عادل حافظ بيومي السيد، سامي عبد الغفار محمد عبد الغفار محمد النجار، محمود محمد فوزي إبراهيم أبو السعد، تسنيم أنس عبد الباقي خالد أحمد، سلمى حسني محمد عبد الجواد البتانوني، أروى وائل أبو الخير مصطفى أبو الخير، محمد الشربيني أحمد سعد، عمرو محمد علي محمد سيد أحمد، كريم عبيدة مبروك عبد المعطي موسى، مجاهد حسام محمد مجاهد عرفة، مؤمن السيد فؤاد أحمد كشك، ماجد عبد الرحمن عبد العليم عبد الرحمن، يوسف عبد الرحمن عبد العليم عبد الرحمن، أحمد عبد الرحمن عبد العليم عبد الرحمن، مآب مجدي إبراهيم عبد الحميد قاسم، فهد عمرو السيد رشاد حسن، آدم كمال مصطفى أحمد، حسام عبد المنعم محمد عبد المعطي الركايبي، خالد عصام أحمد محمد رمضان حسن، محمد محمود محمد محمود حسن زعرب، كريم عبد العال أحمد منصور.

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق

مداهمة أوكار الكيف، ضبط 4 تشكيلات عصابية و34 بلطجيا وهاربا من المراقبة

وتنوعت الجنسيات الأجنبية المأذون لهم بالحصول عليها ما بين الألمانية، السعودية، الهولندية، الإيطالية، النمساوية، الفرنسية، الأمريكية، البريطانية، السودانية، الفلسطينية، والسويسرية.

يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لضبط وتنظيم مسائل الجنسية بما يتماشى مع مصلحة الدولة والمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القرار الوزاري جنسيات أجنبية مصلحة الدولة وزارة الداخلية وزير الداخلية التجنس بجنسيات أجنبية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق

مداهمة أوكار الكيف، ضبط 4 تشكيلات عصابية و34 بلطجيا وهاربا من المراقبة

مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة دامية ببورسعيد والشرطة تضبط الجاني

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 823 حكما قضائيا

أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات، كواليس العثور على جثامين 3 أطفال بالشروق، النيابة تعلن عن استقبال بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع فيديو

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في المطرية

متسولة ومبيض محارة يقتلان طبيبًا شهيرًا بطنطا.. الضحية مد للمتهمين يد العون فكانت نهايته مأساوية.. والأمن يكشف لغز الجريمة في أقل من 24 ساعة

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في أشمون وإصابة 6 أشخاص

الأكثر قراءة

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي يقصف 6 مطارات في إيران

بعد 20 يوما من الرعب، الأجهزة الأمنية تنجح فى فك لغز مذبحة عجوز وزوجته فى المنوفية

أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2025

البلطي يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم في سوق العبور

عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق

أخبار مصر: نص أقوال قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق، رامي ربيعة يودع البطولة، ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران، انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسئول إيراني لـ ترامب: أنت بدأت الحرب لكننا نحن من سينهيها