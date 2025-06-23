بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 واحد مواطنًا مصريًّا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، والمتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات الخاصة بقانون الجنسية.

أسماء الحاصلين على الجنسيات الأجنبية

وضمت قائمة الأسماء كل من: محمد عادل حافظ بيومي السيد، سامي عبد الغفار محمد عبد الغفار محمد النجار، محمود محمد فوزي إبراهيم أبو السعد، تسنيم أنس عبد الباقي خالد أحمد، سلمى حسني محمد عبد الجواد البتانوني، أروى وائل أبو الخير مصطفى أبو الخير، محمد الشربيني أحمد سعد، عمرو محمد علي محمد سيد أحمد، كريم عبيدة مبروك عبد المعطي موسى، مجاهد حسام محمد مجاهد عرفة، مؤمن السيد فؤاد أحمد كشك، ماجد عبد الرحمن عبد العليم عبد الرحمن، يوسف عبد الرحمن عبد العليم عبد الرحمن، أحمد عبد الرحمن عبد العليم عبد الرحمن، مآب مجدي إبراهيم عبد الحميد قاسم، فهد عمرو السيد رشاد حسن، آدم كمال مصطفى أحمد، حسام عبد المنعم محمد عبد المعطي الركايبي، خالد عصام أحمد محمد رمضان حسن، محمد محمود محمد محمود حسن زعرب، كريم عبد العال أحمد منصور.

وتنوعت الجنسيات الأجنبية المأذون لهم بالحصول عليها ما بين الألمانية، السعودية، الهولندية، الإيطالية، النمساوية، الفرنسية، الأمريكية، البريطانية، السودانية، الفلسطينية، والسويسرية.

يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لضبط وتنظيم مسائل الجنسية بما يتماشى مع مصلحة الدولة والمواطن.

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