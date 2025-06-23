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ثقافة وفنون

نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضورا جماهيريا كبير.

 

حفل نانسي عجرم في موازين 

واستقبل الجمهور المغربي نانسي عجرم استقبالا خاصا بالهتافات والتصفيق فور صعودها إلى المسرح، وقدمت عدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وظهرت نانسي عجرم، بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأزرق مفتوح من الجانب بفتحة غريبة.

أغنية من نظرة

 وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

 

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