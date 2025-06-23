الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الفجر وأهم مقاصدها

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لــ سورة الفجر، أهم مقاصد السورة، مشيرا إلى المراد بالفجر في الآية الأولى من السورة.

 

سورة الفجر

قال تعالى: «وَالْفَجْرِ».

سورة الفجر
سورة الفجر الآية 1

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لأول آية من سورة الفجر

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: سورة «الفجر» من السور المكية الخالصة، بل هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سور قرآنية، فهي السورة العاشرة في ترتيب النزول، وكان نزولها بعد سورة «والليل إذا يغشى»، وقبل سورة «الضحى»، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التاسعة والثمانون.

 

أهم مقاصد سورة الفجر

وأوضح الشيخ طنطاوي أن عدد آياتها: ثلاثون آية في المصحف الكوفي، واثنتان وثلاثون في الحجازي، وتسع وعشرون في البصري. ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة: تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم، كقوم عاد وثمود وفرعون، وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال فقره، وردعه عن الانقياد لهوى نفسه، ولفت نظره إلى أهوال يوم القيامة، وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو تحسره على ما فات، وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة، برضا ربها عنها، وبظفرها بجنة عرضها السموات والأرض.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي

وأضاف الشيخ طنطاوي: افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء لها شرفها وعظمها، ولها فوائدها الدينية والدنيوية. ولها دلالتها الواضحة على كمال قدرته - تعالى. أقسم أولا - بالفجر، وهو وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، ووقت بزوغ الضياء وانتشاره على الكون بعد ليل بهيم. فالمراد بالفجر: الوقت الذى يبدأ فيه النهار فى الظهور، بعد ظلام الليل، والتعريف فيه للجنس، لأن المقصود هذا الوقت من كل يوم.

 

ما المراد بالفجر؟

وأتم طنطاوي: وقيل المراد بالفجر هنا: صلاة الفجر، لأنها صلاة مشهودة، أي: تشهدها الملائكة، كما أن التعريف فيه للعهد، فقيل: فجر يوم النحر، وقيل: فجر يوم الجمعة. ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح، لأن قوله - تعالى - بعد ذلك ( وَلَيالٍ عَشْرٍ ) يرجح أن المراد به وقت معين. هذا الوقت يوجد مع كل يوم جديد.

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

ما معنى «ذي المعارج»؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة الفجر الشيخ طنطاوي اهوال يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم

مواد متعلقة

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تستهدف مناطق بوسط إسرائيل

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

الصين تحذر من تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد العالمي

وصول شحنة عجول حية من جيبوتي، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس

خدمات

المزيد

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الفجر وأهم مقاصدها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: التقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخا من إيران على إسرائيل