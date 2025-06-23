من تفسير الشيخ سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الفجر وأهم مقاصدها

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لــ سورة الفجر، أهم مقاصد السورة، مشيرا إلى المراد بالفجر في الآية الأولى من السورة.

سورة الفجر

قال تعالى: «وَالْفَجْرِ».

سورة الفجر الآية 1

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لأول آية من سورة الفجر

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: سورة «الفجر» من السور المكية الخالصة، بل هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سور قرآنية، فهي السورة العاشرة في ترتيب النزول، وكان نزولها بعد سورة «والليل إذا يغشى»، وقبل سورة «الضحى»، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التاسعة والثمانون.

أهم مقاصد سورة الفجر

وأوضح الشيخ طنطاوي أن عدد آياتها: ثلاثون آية في المصحف الكوفي، واثنتان وثلاثون في الحجازي، وتسع وعشرون في البصري. ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة: تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم، كقوم عاد وثمود وفرعون، وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال فقره، وردعه عن الانقياد لهوى نفسه، ولفت نظره إلى أهوال يوم القيامة، وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو تحسره على ما فات، وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة، برضا ربها عنها، وبظفرها بجنة عرضها السموات والأرض.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

وأضاف الشيخ طنطاوي: افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء لها شرفها وعظمها، ولها فوائدها الدينية والدنيوية. ولها دلالتها الواضحة على كمال قدرته - تعالى. أقسم أولا - بالفجر، وهو وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، ووقت بزوغ الضياء وانتشاره على الكون بعد ليل بهيم. فالمراد بالفجر: الوقت الذى يبدأ فيه النهار فى الظهور، بعد ظلام الليل، والتعريف فيه للجنس، لأن المقصود هذا الوقت من كل يوم.

ما المراد بالفجر؟

وأتم طنطاوي: وقيل المراد بالفجر هنا: صلاة الفجر، لأنها صلاة مشهودة، أي: تشهدها الملائكة، كما أن التعريف فيه للعهد، فقيل: فجر يوم النحر، وقيل: فجر يوم الجمعة. ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح، لأن قوله - تعالى - بعد ذلك ( وَلَيالٍ عَشْرٍ ) يرجح أن المراد به وقت معين. هذا الوقت يوجد مع كل يوم جديد.

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