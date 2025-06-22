لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـ سورة النبأ، نعمة من نعم الله على الإنسان، كاشفا عن سبب تسمية يوم السبت بهذا الاسم.

سورة النبأ الآية 9

قال تعالى: «وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا».

سورة النبأ الآية 9

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة النبأ

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله - تعالى: ( وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ) بيان لدليل رابع على قدرته - تعالى - على البعث، " السبات " مصدر بمعنى السبت، أي: القطع، يقال: سبت فلان الشيء سبتا، إذا قطعه، وسبت فلان شعره، إذا حلقه وأزاله - وفعله كضرب ونصر.

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟

وتابع الشيخ طنطاوي: ويصح أن يكون قوله سباتا من السبت بمعنى الراحة والسكون، يقال: سبت فلان يسبت، إذا استراح بعد تعب، ومنه سمى يوم السبت، لأن اليهود ينقطعون فيه عن أعمالهم للراحة، والمعنى: وجعلنا - بمقتضى حكمتنا ورحمتنا - نومكم " سباتا " أي: قطعا للحركة، لتحصل لكم للراحة التى لا تستطيعون مواصلة العمل إلا بعدها.

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم

وأتم طنطاوي: وهذه الحالة التى لا بد لكم منها، وهى الراحة بعد عناء العمل عن طريق النوم ثم استيقاظكم منه، أشبه ما تكون بإعادة الحياة إليكم بعد موتكم.

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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