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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم للأندية

 


- سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على قناة DAZN، ملعب لومين فيلد.


- أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على قناة DAZN، ملعب روز بول.

 

تُقام هذه المباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

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