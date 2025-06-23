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محامي حسام حسن: الكابتن لم يعلم بذهاب زوجته إلى الفيلا ولم يغير الأقفال

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

قال أكرم صالح، محامي الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم، في أول رد رسمي، إن ما تردد عن عدم وقوف حسام حسن  مع زوجته في محنتها، غير حقيقي؛ لأنه بالأساس لم يكن يعرف، وليس لديه علم أنها ذهبت إلى الفيلا أصلا، مؤكدا أنه لم يغير أقفال الفيلا، ولكن مستأجر الفيلا كلّف أحد الأشخاص أن يغيّر قفل الفيلا لأن حاجته بداخلها.

 

محامي حسام حسن: الفيلا مستأجرة

وأضاف محامي حسام حسن، في تصريحات صحفيه له من الإسكندرية، أن المستأجر لديه عقد باستئجار الفيلا من 6 أشهر ومستمر حتى عام، وأن زوجة حسام حسن تعرضت لهذا المستأجر أكثر من مرة وحرر محضرا بذلك وتم التصالح عليه، مضيفا: الموضوع بعيد عن الكابتن حسام حسن، والمستأجر هو اللي كان موجود في الفيلا وهي اللي راحت له وتعدت عليه أكثر من مرة.

الزج باسم حسام حسن 

وأوضح محامي حسام حسن أنه يتم الزجّ باسم الكابتن حسام حسن، في تفاصيل ليس له علاقة بها، وأن الكابتن قام بكتابة الفيلا باسمه وزوجته وأولاده، مضيفا: الكابتن له الربع وأولاده لهم النصف وهو الوالي عليهم، فحبّ إنه يأجر الفيلا لأحد الأشخاص لكنه تفاجأ برد فعل زوجته.

 

 

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