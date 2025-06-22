خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

خرجت منذ قليل، دانا آدم زوجه الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، من قسم شرطة العامرية ثان غرب الإسكندرية، وذلك بعد قرار نيابة العامرية بإخلاء سبيلها في واقعة الحكم الغيابي بحبسها شهرا وكفالة ٥ آلاف في قضية ضرب زوجها، عقب تقديم معارضة وطعن على الحكم.

حسام حسن يغير أقفال الفيلا

وكشفت أسرة دانا آدم، أنها توجهت إلى فيلا كنج مريوط محل الخلاف، لتفاجئ بقيام زوجها حسام حسن بتغيير إقفال الفيلا، لتقوم بإبلاغ النيابة لإجراء معاينة علي الطبيعة طبقا للعقد الذي بحوزتها ويثبت امتلاكها وأولادها لـ ثلاث أرباع الفيلا.

الأسرة تناشد القومي للمرأة

وناشدت أسرة دانا آدم زوجة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة للوقوف بجانبها لما تتعرض له من ظلم واعتداء ونفوذ زوجها حسام حسن مدرب منتخب مصر، منذ انً طالبت بحقها بعد استحالة الحياة الزوجية بينهما حتى بعد أن تم الصلح بينهما أكثر من مرة فوجئت بحكم قضائي غيابي بحبسها بتهمه التعدي عليه بالضرب مصحوب بتقرير طبي وهو يعلم جيدا أنها لم تفعل، ومع ذلك تركه وسيلة ضغط عليها يستخدمه لإذلالها وقتما يشاء، وأكدت الأسرة، أنه يريد أن تخضع له وكأنها جارية وليس لها إرادة أو حق في العيش كإنسانة لها حقوقها التي يكفلها القانون والدستور المصري بعصر تتمتع فيه المرأة المصرية بكامل احترامها وحقوقها، فليس لها ملاذ ولا سند غير المجلس القومي للمرأة الذي يمثل الدرع والسيف لكل سيدات مصر بما يكفله القانون.

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن

وكانت قد حددت نيابة عامرية ثان بالإسكندرية نظر جلسة معارضة، دانا آدم زوجه حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، يوم ١٥ يوليو المقبل وإخلاء سبيلها، وذلك بعد ليلة قضتها في حجز القسم، لإنهاء إجراءات المعارضة على خلفية صدور حكم غيابى بالحبس لمدة شهر في قضية ضرب مدرب المنتخب رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان.

زوجه حسام حسن

وكانت نيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، فتحت أمس السبت، تحقيقا فى البلاغ المقدم من أحد الأشخاص، ضد زوجه حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، دنا آدم، وذلك عقب خلاف على إيجار فيلا بمنطقة الكنج مريوط عقودها مكتوبة باسم الزوجين والأولاد.

حجز زوجه حسام حسن

وبعد انتهاء التحقيقات قررت نيابة العامرية ثان غرب، إخلاء سبيل دانا آدم، وبحسب مصادر مقربة من عائلة زوجة حسام حسن، فوجئوا أثناء إنهاء الإجراءات بوجود حكم غيابي صادر ضد دينا آدم، فى قضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثاني، تعدى بالضرب على حسام حسن، وصدر فيها حكم بشهر حبس وكفالة 500 جنيه.

شقيقة زوجة حسام حسن

ووفقًا لما ذكرته شقيقة دنيا آدم، فإن البلاغ الذي تم تقديمه في القضية يحمل رقم 2761 إداري عامرية ثان، وكان قد قُدم من شخص يدعي أنه استأجر الفيلا من الكابتن حسام حسن نفسه، رغم وجود عقد شراكة بين صاحب الفيلا وزوجته وأولاده، حيث يملك الزوج الربع فقط من الفيلا.

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