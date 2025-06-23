الإثنين 23 يونيو 2025
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محافظات

مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لقى شابان مصرعهما، غرقًا في بركة زراعية، بطريق شرق العوينات – مركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 


تبين مصرع كل من؛ عبد الرحمن عبد الله كمال عبد الله، 17 عامًا، منصور وليد 15 عامًا، غرقا داخل بركة زراعية خاصة بأحواض ترسيب مزرعة استثمارية بالطريق الدائري الواصل بين مركز بلاط ومنطقة شرق العوينات. 


جرى نقل جثتي الشابين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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