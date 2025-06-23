خطة الزمالك للعودة إلى منصات التتويج الإفريقى.. بركان التغيير يضرب ملف الأجانب.. والتخطيط تحسم مستقبل شلبى ودونجا

يستعد نادى الزمالك لإجراء تغييرات جذرية فى قائمة لاعبيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن خطة شاملة لإعادة بناء الفريق وتجهيزه بشكل أفضل للموسم الجديد، سعيًا لحصد الألقاب الكبرى والعودة للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك أن جميع اللاعبين الأجانب باتت فرص بقائهم مع الفريق محل شك كبير، باستثناء المغربى محمود بنتايج، الذى ضمن استمراره بفضل قناعة الإدارة ولجنة التخطيط بقدراته الفنية العالية ودوره المؤثر داخل الملعب.

فى المقابل، حُسم موقف الظهير التونسي حمزة المثلوثى بشكل نهائى بعد قرار الإدارة بعدم تجديد عقده الذى انتهى بنهاية الموسم، وذلك بسبب تقدمه فى العمر وتعرضه لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، ليصبح أول المغادرين.

أما مستقبل سيف الدين الجزيري، فلا يزال غامضًا، إذ يبحث نادى الزمالك عن إعارة اللاعب أو بيعه، تمهيدًا لضم مهاجم أجنبى سوبر، وقد يستمر فى الفريق إذا لم يتعاقد النادى مع المهاجم المنتظر.

وفى السياق ذاته، يظل المغربى صلاح مصدق مرشحًا للبقاء، إلا أن خيار إعارته لا يزال مطروحًا، حال اكتمال تعاقدات الفريق فى الخط الأمامي، فى ظل حاجة الزمالك لأكثر من لاعب أجنبى هجومي.

وأكد المصدر أن التونسى الشاب أحمد الجفالى لا يزال موقفه قيد الدراسة، وسيُحسم مصيره بناءً على التقرير الطبى الخاص بإصابته، وكذلك رؤية المدير الرياضى المنتظر جون إدوارد، الذى سيتولى الإشراف على ملف المحترفين.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط اجتماعًا حاسمًا مع المدير الرياضى خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات النهائية على ملف الأجانب، فى ظل توجه الإدارة نحو إحداث غربلة واسعة، لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة على الألقاب فى الموسم الجديد.

كما أكد المصدر أن أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط، شدد خلال اجتماعاته الأخيرة على أهمية تجديد عقد لاعب وسط الفريق نبيل عماد “دونجا”، لضمان استمراره لفترة أطول.

وأوضح المصدر أن ميدو أوصى بتمديد عقد دونجا لمدة لا تقل عن موسمين إضافيين بعد نهاية الموسم المقبل، حيث ينتهى عقده الحالى بنهاية الموسم، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل حال عدم التجديد.

وشدد المصدر على أن ميدو يعتبر دونجا من الركائز الأساسية فى الفريق، ويرفض فكرة رحيله تمامًا، مؤكدًا أن تراجع مستواه فى الموسم المنقضى أمر طبيعى يمر به أى لاعب، ولا يعنى بالضرورة التفكير فى الاستغناء عنه.

وتابع المصدر: “بالتأكيد، النادى سيتحرك قريبًا لفتح باب المفاوضات مع اللاعب لحسم ملف التجديد قبل دخول الفترة الحرة”.

كما حسم المصدر الجدل الدائر حول مصير مصطفى شلبي، جناح الفريق، فى ظل الأنباء التى ترددت مؤخرًا بشأن إمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح المصدر أن شلبى لا يتواجد ضمن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحسم النهائى لهذا الملف سيبقى بيد المدير الرياضى والمدير الفنى الجديدين، المنتظر الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن شلبى كان عنصرًا أساسيًا فى تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصيره قد يتوقف على الصفقات الجديدة، لا سيما إذا أتم النادى التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة فى نفس مركزه، ما قد يدفع الإدارة لإعادة تقييم موقفه.

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