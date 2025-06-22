الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو بعد الضربة الأمريكية لإيران: نحن نغير وجه الشرق الأوسط

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه بـ "الأعمال البطولية" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد ضمن عملية الأسد الصاعد، مؤكدًا أنها حققت إنجازات غير مسبوقة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

 

شكر خاص لترامب على الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية

وخلال خطاب له، وجّه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلًا:"نشكر صديقنا العظيم دونالد ترامب على هذا العمل المشترك. لقد ألحقنا أضرارًا هائلة بمنشأة فوردو بالتعاون مع الولايات المتحدة."

الخسائر مؤلمة لكن الأهداف تقترب من التحقيق

وأقرّ نتنياهو بأن إسرائيل دفعت أثمانًا باهظة نتيجة هجمات إيران خلال العملية، لكنه أكد أن الجيش يقترب كثيرًا من تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها القضاء على القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.

 

فوردو لن تبقى تهديدًا.. والقرار النهائي بيد التقييم الميداني

وقال نتنياهو:"سنقيم الأمور بدقة، ولن ننهي عمليتنا قبل الأوان، ولكننا لن نواصلها أكثر مما هو مطلوب. نعمل على ضمان ألا تُشكّل منشأة فوردو أي تهديد على أمن إسرائيل في المستقبل."

 

واختتم نتنياهو تصريحه بتأكيد استراتيجي:"قلت سابقًا أننا سنغيّر وجه الشرق الأوسط، وهذا ما نفعله الآن."

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نتنياهو إيران الشرق الأوسط الجيش الإسرائيلي الموساد الولايات المتحدة ترامب

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