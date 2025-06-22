الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

اعتداء على حرمة الأنفس والأماكن، حكماء المسلمين يُدين تفجير كنيسة بسوريا

استهداف كنيسة في
استهداف كنيسة في العاصمة السورية دمشق

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية 

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى تمامًا مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي تنهى عن المساس بدور العبادة وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها.

حكماء المسلمين: استهداف دُور العبادة هو اعتداء صارخ على حرمة الأنفس والأماكن

ويشدِّد المجلس على أن استهداف دُور العبادة هو اعتداء صارخ على حرمة الأنفس والأماكن، وجريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى أو ذريعة، مجدِّدًا موقفه الثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ومطالبته بضرورة التصدي بحزم للجماعات المتطرفة التي تسعى لنشر الدمار والخراب وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

إن مجلس حكماء المسلمين إذ يؤكِّد على إدانته لهذه الجريمة النكراء، فإنه يتقدَّم بخالص التعازي لأهالي الضحايا وأسرهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ سوريا وشعبها من كل مكروه وسوء.

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