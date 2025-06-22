الإثنين 23 يونيو 2025
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تصل لـ 44 بأسوان، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الإثنين، حيث  يسود طقس حار إلى  شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

شبورة مائية ورطوبة، تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس غدا الإثنين 23-6-2025 في محافظة الفيوم


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى أول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة  38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 31

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 27 , المحسوسة 30

مطروح:درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22  و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  36 , المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 35, المحسوسة 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة  38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 36  , المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى:  37 , المحسوسة 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 44
 

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