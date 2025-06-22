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ثقافة وفنون

"ده بجد" لحميد الشاعري تقترب من مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

أغنية ده بجد، فيتو
أغنية ده بجد، فيتو

اقتربت أغنية “ده بجد” للنجم حميد الشاعري من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها قبل أيام قليلة. 

 

أغنية ده بجد 

الأغنية من كلمات السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع موسيقي مؤمن ياسر، ميكس وماستر حميد الشاعري. 

وتقول كلمات أغنية “ده بجد”: 

ده بجد... ولا بيتهيألي... اشوفك هنا قدامي
معقول... يتحقق اللي في بالي ده انت... ولا صورة في خيالي

ده بجد... ولا بيتهيألي... اشوفك هنا قدامي
معقول... يتحقق اللي في بالي ده انت... ولا صورة في خيالي

طب كنت فين واراضيك فين ده انا كنت عايش بدور عليك
بسأل كمان في كل مكان لوحد شافك يأخدني ليك

معقول انا وانت نرجع لبعض خلاص... والأحلى ان انا وانت بنفس الإحساس
حتى الملامح هي هي يا ناس... ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام

معقول انا وانت نرجع لبعض خلاص... والأحلى ان انا وانت بنفس الإحساس
حتى الملامح هي هي يا ناس... ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام

طب كنت فين واراضيك فين ده انا كنت عايش بدور عليك
بسأل كمان في كل مكان لوحد شافك يأخدني ليك

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