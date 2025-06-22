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"غرفة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المستخلصين الجمركيين

الاسكندريه
الاسكندريه

نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، حفل تخريج الدفعة الأولى من المستخلصين الجمركيين، الحاصلين على الدورة التدريبية من معهد التخليص الجمركي، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع الجمركي، ورفع كفاءة الأداء بالمجال.

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شهد الحفل حضور كل من  أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان، نائب رئيس المصلحة، وعدد من قيادات مصلحة الجمارك، وعدد من أعضاء لجنة المستخلصين والمصدرين والنقل الدولي

كما شارك في اللقاء الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أشرف الجزايرلي، والمهندس أحمد الكاتب، ومحمد حفني، والمهندس شريف الجزيري، ومحمود مرعي.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على تعزيز أطر التعاون مع مصلحة الجمارك، وتطوير المنظومة الجمركية بما يواكب متغيرات بيئة الأعمال، ويدعم تنافسية التجارة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

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أحمد الوكيل الغرفة التجارية بالاسكندرية

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