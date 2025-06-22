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أخبار مصر

خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة بالجمهورية التونسية، وذلك بمطار القاهرة الدولي، في زيارة تستهدف بحث وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والرعاية الطبية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن ترحيبه بوزير الصحة التونسي فور وصوله، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

تطوير الخدمات الطبية وتدريب الكوادر

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الجانبين، بما يشمل تطوير الخدمات الطبية، وتدريب الكوادر، وتبادل المعرفة في مجالات الصناعات الدوائية، والرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

وكشف «عبدالغفار» أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية، وزيارات ميدانية للمؤسسات الصحية في مصر، بما يسهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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ومن جانبه، أعرب وزير الصحة التونسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات لافتة في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في برامج المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تطلع تونس، للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في المشروعات القومية بالقطاع الصحي.

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الجمهورية التونسية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة

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