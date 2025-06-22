الأحد 22 يونيو 2025
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سياسة

بالأسماء، عليا الوفد تنتهي من اختيار مرشحي الحزب بقائمة مجلس الشيوخ

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، ترشيح عدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب علي قائمة مجلس الشيوخ في الانتخابات القادمة.

انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة


وجاءت أسماء المرشحين طبقآ للترتيب الأبجدي كالآتي:
١_ابتهال الملاح 
٢_أشرف محمد أحمد العظيني 
٣_ أحمد حسان علي محمد 
٤_أشرف علي الدين محمد 
٥_أمل محمد  رمزي 
٦_حازم سيد عباس محمد الجندي 
٧_حسن محمد سعيد بدراوي 
٨_حسين علي منصور 
٩_حمادة محمد بكر احمد فراج 
١٠_جمال ابراهيم نصر الله بلال 
١١_خالد عبدالمنعم قنديل 
١٢_سعيد إسماعيل ضيف الله 
١٣_صابر محمد فهمي  عطا 
١٤_صفوت عبدالحميد محمد 
١٥_طارق السيد عبدالعزيز 
١٦_عباس بهي الدين عباس حزين 
١٧_عبدالعظيم عيسي الباسل 
١٨_عمر عبدالجواد عبدالعزيز 
١٩_عبدالعزيز عبدالعزيز النحاس 
٢٠_ كاظم علي فاضل 
٢١_محمد عبداللطيف 
٢٢_محمد عبدالغني يس بركان 
٢٣_محمد علي ابراهيم عبده 
٢٤_محمد مبارك الصياد فرج 
٢٥_مصطفي عبدالعظيم ذكي رسلان 
٢٦_هاني سري الدين
وجار الإعلان عن مرشحي الوفد علي المقاعد الفردية

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