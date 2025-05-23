باستثمارات 200 مليون دولار، كامل الوزير يتفقد موقع إنشاء أول مصنع لإنتاج الزنك النقي

تفقد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الأرض المخصصة لشركة كليوباترا لمواد البناء بهدف إنشاء مصنع متخصص في إنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة للصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات.

وتفقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل خلال زيارته الميدانية لمحافظة المنيا يرافقه اللواء/ عماد كدواني محافظ المنيا المنطقة الصناعية بوادي سريرية ومنطقة المطاهرة الصناعية، لبحث سُبل رفع كفاءتهما، والتعرف على كافة التحديات التي تواجه المنطقتين لدعم الاستثمار الصناعي بها، تمهيدًا لتحويل وادي سريرية والمطاهرة إلى أحد أبرز المراكز الصناعية الجاذبة للاستثمار في جنوب مصر

وشارك في الجولة التفقدية الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، والمهندس/ تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي كافة الأجهزة التنفيذية.

ويأتي هذا في إطار سلسلة من الجولات الميدانية بمحافظات الصعيد لدعم الاستثمار الصناعي بها، وخلق محاور تنموية جديدة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الطموحة نحو تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، وتوفير فرص عمل

وأكد مسئولو الشركة أن حجم استثمارات المصنع تبلغ 200 مليون دولار على مرحلتين (استثمار أجنبي بنسبة 70%)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 50 ألف طن من ألواح الزنك سنويًا، ومن المقرر أن تزيد إلى 100 ألف طن سنويًا في المرحلة الثانية، كما تبلغ مساحة أرض المشروع 75 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يوفر المصنع فور تشغيله 500 فرصة عمل مباشرة و750 فرصة عمل غير مباشرة، وتخطط الشركة للانتهاء من إقامة المصنع خلال عام.

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