طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، سيارات Shadow من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات توسان.NX4 FL، بالسوق المصري بتصميمات تتلاءم مع تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتفادي من حوادث الطرق.

أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي كافة الموزعين والتجار بأسعار ومواصفات سيارات هيونداي توسان موديل 2025، وهي كالتالي:-

ويبدأ سعر الفئة الجديدة "Shadow" 1,650,000 جنيه مصري.



مواصفات سيارات هيونداي توسان NX4 FL فئة "Shadow":



تتمتع هيونداي توسان "Shadow" NX4 FL بأبعاد مدروسة تعزز حضورها الرياضي وتوفر راحة مثالية للركاب، حيث يبلغ طولها 4,510 مم، وعرضها 1,865 مم، وارتفاعها 1,650 مم.

وتتميز السيارة بتصميم عصري، وتقدّم أداءً مميزًا يلبّي تطلعات عشّاق القيادة الديناميكية، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة حوالي 503 لتر، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات العائلية على حد سواء.

أما من ناحية الأداء، فتعتمد توسان "Shadow" NX4 FL على محرك Smart Stream 1.6 Turbo GDI، يولد قوة قصوى تبلغ 180 حصانًا عند 5,500 دورة/دقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر عند 1,500–4,500 دورة/دقيقة.

وتم تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (7-Speed DCT)، ليضمن استجابة سلسة وتسارعًا فعّالًا في مختلف ظروف القيادة.

مواصفات الأمان في هيونداي توسان NX4 FL فئة "Shadow":



تتميز هيونداي توسان "Shadow" NX4 FL بمجموعة متقدمة من أنظمة دعم القيادة التي تعزز مستويات الأمان والثقة على الطريق. تشمل هذه الأنظمة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP) للحفاظ على الثبات، بالإضافة إلى برامج المساعدة عند صعود المرتفعات والنزول من المنحدرات. كما تم تزويد السيارة بجهاز تحذير من المسافة الخلفية ينبه السائق عند الاقتراب من العوائق، وكاميرا للرؤية الخلفية توفّر مجال رؤية واضح يساعد على الركن والمناورة بدقة في المساحات الضيقة.

التجهيزات الخارجية والداخلية في هيونداي توسان NX4 FL فئة "Shadow":

توفر هيونداي توسان "Shadow" NX4 FLمزيجًا من الراحة والأداء العملي بفضل مجموعة من التجهيزات التي تلبي احتياجات القيادة اليومية. تأتي السيارة مزودة بـ فتحات تهوية خلفية للتكييف لضمان توزيع الهواء بشكل متوازن لكافة الركاب، بالإضافة إلى جنوط سبور مقاس "17 (215/65) التي تضفي مظهرًا عصريًا ورياضيًا على التصميم الخارجي. كما تشمل التجهيزات مرايات كهربائية الطى والضبط لتوفير سهولة في الاستخدام وأمانًا إضافيًا، إلى جانب مصابيح أمامية بإضاءة LED التي توفر رؤية أوضح وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى ميزة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، والتي تمنح السائق تحكمًا أكبر وفقًا لظروف الطريق وأنماط القيادة المختلفة.

وسائل الراحة وأنظمة الترفيه في هيونداي توسان NX4 FL فئة "Shadow":

تعكس هيونداي توسان NX4 FL "Shadow" التزامها بتقديم تجربة قيادة متكاملة من خلال تجهيزات ذكية وعصرية. حيث تأتي مزودة بميزة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، لتمنح السائق حرية التكيف مع مختلف ظروف القيادة. كما تضم السيارة شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه توفر تجربة استخدام تفاعلية وسهلة، مدعومة بإمكانية دعم برامج Apple CarPlay/ Android Auto، لربط الهاتف الذكي بسلاسة والوصول إلى التطبيقات والمحتوى المفضل أثناء القيادة.

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