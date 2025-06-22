مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام غدا

تسير شركة مصرللطيران_الناقل الوطني المصري غدًا الاثنين 23 يونيو 2025 عدد 14 رحلة جوية بواقع:

6 رحلات جدة - القاهرة

رحلة جدة - باماكو

رحلة جدة - برج العرب

6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة



وذلك لإعادة حجاج بعثة الداخلية والصحة والسياحة، وحجاج قرعة الجيزة والبحيرة والغربية والإسكندرية، وتضامن القاهرة والبحر الأحمر، وحجاج دولة مالي، وحج الأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

وفي إطار آخر أعلنت شركة مصر للطيران_الناقل الوطني المصري عن توقيع اتفاقية مع شركة "أيرباص" العالمية، لانضمام 6 طائرات جديدة من طراز A350-900، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة من هذا الطراز إلى 16 طائرة.

يأتي هذا استكمالًا لرؤية مصر للطيران الطموحة لدعم أسطولها الجوى بأحدث الطرازات وتوسيع قدراتها التشغيلية بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلي.

وجاء هذا التوقيع ضمن فعاليات معرض باريس الدولى للطيران 2025 والمنعقد خلال الفترة من 16 حتى 22 يونيو الحالى.

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