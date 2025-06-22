الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

كانوا نايمين زي الملايكة، ننشر أقوال المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا بالشروق

جانب من موقع الحادث
جانب من موقع الحادث

كشفت تحقيقات مباحث الشروق، عن مفاجآت وتفاصيل مثيرة فى واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم خنقًا.

 

ابني شافني بخنق أخوه 

وأدلت الأم بأقوالها قائلة: “كانوا نايمين زي الملايكة.. خنقت ابني الكبير اللي عنده ٩ سنين بإيدي وقالي يا ماما بتعملي إيه.. قلتله بريحك علشان تفضل نايم على طول.. ووقتها صحي ابني الصغير اللي كان نايم جنبه مخضوض وخايف خدته في حضني وطمنته ليا وعملت نفس اللي عملته في أخوه الكبير”. 

 

 

حطيت إيدي على شعرها وخنقتها من رقبتها 

وأكملت الأم المتهمة: “لولي بنتي بقى كانت نايمة على الكنبة ففضلت ألعب بشعرها وهي نايمة وغنتلها الأغنية اللي بتحبها وحطيت إيدي حوالين رقبتها صرخت بس حطيت المخدة فوقيها بعدها فسكتت خالص".

وأكملت المتهمة قائلة: “حاولت أنام زيهم وارتاح بس قلت اتصل بالإسعاف يمكن يلحقهم”.

من جانبها انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى انتدبت فريقا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب وتوقيت الوفاة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكلفت المباحث بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة.

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