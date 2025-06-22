غلق وتشميع مقاهي وكافيهات لعدم التزامها بمواعيد الغلق المحددة بأسوان (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته المشددة لمسئولى المحليات بتنظيم الحملات المكبرة الهادفة لغلق المقاهى التى تتسبب فى إزعاج المواطنين فى المناطق السكنية المقيمين فيها لما يحدثه المترددين عليها من ضوضاء، وخاصة فى الفترات المسائية، وعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة.

تخفيف معاناه عن المواطنين

يأتى ذلك لتخفيف أى معاناة عن المواطنين، وفى ضوء تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء، وغلق المحال العامة فى المواعيد المحددة وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية.

وكلف محافظ أسوان أن يتم التشديد على أصحاب المقاهى بالضوابط والتعليمات المنظمة دون أى استثناءات بما يساهم فى الحد من العشوائية، على أن يتم تنفيذ ذلك على كافة الأحياء والمناطق السكنية.

فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت المقاهى والكافيهات بنطاق حى غرب المدينة، وأسفرت عن غلق وتشميع العديد من المقاهى المخالفة بعد تحرير محاضر الغلق لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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