الأرصاد الجوية: ارتفاع ملحوظ في الرطوبة ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع بداية فصل الصيف تشهد البلاد أجواءً صيفية حارة متأثرة بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

درجة الحرارة على القاهرة الكبرى

وأضافت خلال تصريحات للتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل نحو 35 درجة مئوية، لكن الإحساس الفعلي بها يصل إلى 38 درجة بفعل الرطوبة العالية.

الرطوبة المرتفعة ترفع الإحساس بالحرارة

أوضحت غانم أن نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا خلال الفترات المقبلة، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، رغم أن القيم الحالية للحرارة تقع ضمن المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

طقس ليلي معتدل ورياح تقلل الشعور بالرطوبة

وحول الطقس الليلي، وأشارت إلى أنه سيكون معتدلًا مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وهو ما يسهم في تقليل الإحساس بنسب الرطوبة المرتفعة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية صباحية تختفي مع الشمس

ونبهت الدكتورة منار إلى ظهور شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، لكنها سرعان ما تتلاشى مع طلوع الشمس، بخلاف الشبورة الشتوية التي تدوم لفترات أطول.

اضطراب محتمل في البحرين الأحمر والمتوسط

ولفتت إلى وجود ارتفاع في أمواج البحرين المتوسط والأحمر، مع احتمالية حدوث ارتفاع إضافي في درجات الحرارة أو تغيرات مفاجئة في الطقس، ما يستدعي متابعة مستمرة لنشرات الهيئة الرسمية.

الحروب لا تؤثر على الطقس

وفي ردها على ما يُثار حول علاقة الأحوال الجوية بالأحداث العالمية، أكدت غانم أن الحروب لا تؤثر بأي شكل مباشر على حالة الطقس، لأن التغيرات الجوية تعتمد على التوزيعات الضغطية في الغلاف الجوي وليس على النشاطات البشرية أو السياسية.

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