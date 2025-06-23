خبير استراتيجي: السياسة الأمريكية تعتمد على الخديعة في التصريحات

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية: إن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لثلاث منشآت نووية إيرانية لا تعد استهدافًا لإيران فحسب، بل تمثل أيضًا ضربة موجعة للمؤسسات الدولية والقانون الدولي.

وأوضح أن الضربة الأمريكية جاءت رغم وجود آليات رقابة وتفتيش دولية تتيح للدول إنتاج الطاقة النووية السلمية، ورغم أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تُثبت حتى الآن أن إيران تنتج أسلحة نووية، كما أن مجلس الأمن لم يصدر أي قرارات تحت الفصل السابع تبرر هذا التصعيد.

وأكد أن المفترض بمجلس الأمن أن يحافظ على السلم العالمي ويمنع اندلاع الحروب، إلا أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من توجيه ضربتها الأخيرة لطهران.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد أنور إلى أن المشهد الحالي يُشبه ما وصفه بـ"عملية سينمائية" تهدف إلى دغدغة الرأي العام في الولايات المتحدة وإسرائيل، تمهيدًا لمرحلة تفاوض جديدة.

وقال: "ما نراه الآن هو تمهيد لحوار مباشر، ويبدو أن فتح مطار بن جوريون وتصريحات طهران الإيجابية حول استمرارية المفاوضات تمثل بداية لهذا السيناريو المتوقع، حيث يدّعي كل طرف أنه وُجهت له ضربة غير موجعة، بينما وجه هو ضربة موجعة للآخر".

وأضاف أن كلا الطرفين – إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى – يسعيان لتقليل خسائرهما السياسية والعسكرية، معتمدين على تحالفات دولية مثل روسيا، الصين، وكوريا الشمالية في حالة إيران، وهو ما يعزز فرص استمرار التصعيد المحدود دون تحوله إلى حرب شاملة.

وختم الدكتور أحمد فؤاد أنور حديثه بالتحذير من تكرار ما وصفه بـ"الخدعة" السياسة الأمريكية، مشيرًا إلى سابقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين أعلن منح إيران مهلة أسبوعين قبل أن يبادر بشن هجوم على ثلاث منشآت نووية إيرانية.

وقال: "لا نستبعد أن تكرر الولايات المتحدة نفس الأسلوب، مما يعيدنا إلى حالة عدم الثقة التي تهدد فرص السلام وتزيد من احتمالات التصعيد".

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