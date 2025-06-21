أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته حشيش وشابو وأسلحة نارية وبيضاء

تمكنت مباحث مديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة لجوهر من الحشيش والشابو، بناحية المريس بدائرة مركز شرطة القرنة.

ضبط عنصر إجرامي شقي بالأقصر

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط العنصر يدعي «أ.أ» ويبلغ من العمر 22 عامًا، عاطل، ومقيم بمنطقة المريس وسبق اتهامه في عدد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، شكلت مباحث مركز القرنة غرب محافظة الأقصر قوة أمنية وبالتنسيق مع المصادر السرية، قاموا بمداهمة منطقة المريس محل مكوث العنصر وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الشابو وكمية من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، وسلاح أبيض «كتر» وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المضبوطات للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والسلاح الأبيض لتقطيع الأحراز، والمبالغ المالية حصيلة تربحه من نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.