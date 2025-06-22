تأييد حبس 4 عاطلين لمدة عامين في مشاجرة داخل مدرسة بالسلام

قضت محكمة جنح مستأنف السلام، برفض الاستئناف المقدم من 4 عاطلين متهمين بالتشاجر داخل مدرسة خاصة في منطقة السلام، وقضت بتأييد معاقبتهم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ عن تهمة استعراض القوة، و3 أشهر عن تهمة حيازة سلاح أبيض.

مشاجرة عنيفة أمام مدرسة خاصة بالسلام

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة، تخللها ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للاعتداء على يد "بودي جاردات" أحضرهم مدير مدرسة، على خلفية خلافات سابقة بينهما، في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الحرفيين.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، كما تم الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وفحص الفيديوهات المنتشرة للتحقق من الملابسات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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