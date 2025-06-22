الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأييد حبس 4 عاطلين لمدة عامين في مشاجرة داخل مدرسة بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مستأنف السلام، برفض الاستئناف المقدم من 4 عاطلين متهمين بالتشاجر داخل مدرسة خاصة في منطقة السلام، وقضت بتأييد معاقبتهم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ عن تهمة استعراض القوة، و3 أشهر عن تهمة حيازة سلاح أبيض.

مشاجرة عنيفة أمام مدرسة خاصة بالسلام

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة، تخللها ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للاعتداء على يد "بودي جاردات" أحضرهم مدير مدرسة، على خلفية خلافات سابقة بينهما، في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الحرفيين.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، كما تم الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وفحص الفيديوهات المنتشرة للتحقق من الملابسات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح مستانف السلام منطقة السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالمنوفية

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

أسعار الكهرباء 2025.. نصائح لتقليل الفاتورة

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية