أيمن عاشور يكشف تفاصيل تطوير برامج التعليم ومهارات الخريجين

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير للتعليم العالي والبحث العالي، تفاصيل العمل على إعداد تطوير برامج التعليم ومهارات الخريجين، قائلا: نعمل على التطوير بما يتكامل مع خطط الدولة.

كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.

تطوير منظومة التعليم العالي

وأشاد الوزير بالدراسة، قائلا: لسنا بعيدين عن التوصيات التى تتضمنها الدراسة البرلمانية ونعمل على تحقيقها، لتطوير منظومة التعليم العالي.

وقال وزير التعليم العالي: حينما بدأنا فى عام 2023 في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حرصنا على إعداد وتطوير البرامج البينية والتخصصات المتداخلة والتى ترتبط بالصناعة واحتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن البرامج البينية يتم تطبيقها والعمل عليها، مؤكدا أن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات ساهم في تطوير نظام التعليم ومن بينها القطاع التربوي.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن دراسة بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، المطالبة بضرورة إعادة النظر في قبول الطلاب في هذه الكليات، مع تغيير جذري في المناهج لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مهنة المعلم.

النصوص القانونية الحاكمة لكليات التربية لا تواكب الاستحقاق الدستوري

وفي هذا الصدد أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النصوص القانونية الحاكمة لكليات التربية، باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري.

قوانين كليات التربية في مصر

وأوضح أن القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في مصر هي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله أكثر من مرة، وهذا القانون يحتاج إلى نظرة، وبات منفصلًا في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدوارًا عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.

وأشار إلى أن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصًا تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الإستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة.

وأوضح وكيل الشيوخ، أن الأمر بمثابة معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم، مطالبًا بضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع تم إعداده، على أن يتم إرفاقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:

هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.

إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر.

ربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري.

منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد.

ضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية.

أن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية.

نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين.

أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون.

أن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.

فيما قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: نؤمن جميعًا أن الهدف ذا الأولوية القصوى للجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان المصري، حيث يعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي ثروة مصر الحقيقية، والرصيد الاستراتيجي الذي إن أُحسِن توظيفه، يشكل علامة فارقة لهذه الجمهورية.

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