قفز على منزل لسرقته، تفاصيل مصرع شاب سقط من علو بفيصل

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة فيصل ليسقط جثة هامدة.

ورجحت التحقيقات الأولية أن المتوفى لص كان يحاول القفز من سطح عقار لآخر، وفشل في العبور للعقار الآخر وسقط جثة هامدة، وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وعرض جثة المتوفي علي الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف هوية المتوفى.

مصرع شاب سقط من علو

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى بوصول شاب جثة هامدة إثر ادعاء سقوط من علو بمنطقة فيصل.

انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص سقوطه من أعلى عقار مكون من 7 طوابق، حيث كان يقفز من سطح عقار لآخر مجاور فاختل توازنه وسقط بين العقارين ليلقى مصرعه في الحال.

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