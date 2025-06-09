الاستماع لأقوال شهود العيان في العثور على جثة سوداني تحت عقار بفيصل

تستمع النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال شهود العيان في العثور على جثة سوداني تحت عقار بفيصل، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



العثور على جثة سوداني في فيصل

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بمنطقة كعبيش.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة أسفل عقار بشارع الأربعين لسوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق السابع في ظروف غامضة.

وفرضت الشرطة طوقا أمنية بموقع البلاغ انتظارا لوصول النيابة العامة للمعاينة؛ تمهيدا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

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