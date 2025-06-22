الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ 8 أكتوبر

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين لجلسة 8 أكتوبر المقبل. 

استنادًا إلى اتهامات صدر فيها حكم بإدانته

حملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات صدر فيها حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.

واستندت الدعوى الي الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.

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نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات المحامين منتصر الزيات مجلس الدولة

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