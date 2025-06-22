الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف كواليس فرمان إغلاق المران قبل صدام بورتو

الجهاز الفني للأهلي،
الجهاز الفني للأهلي، فيتو

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس قرار إغلاق مران الفريق قبل مواجهة بورتو، مع السماح فقط لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي اليوم وفقًا للوائح البطولة. 

وأضاف المصدر: محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر إغلاق المران بعد إبلاغ الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو؛ من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين بجانب إصدار قرار بعدم نشر لي ستوريز أو فيديوهات خاصة بتحركات البعثة، كما حدث في المباريات الست التي خاضها الفريق لحسم بطولة الدوري. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد ميتلايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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