الأحد 22 يونيو 2025
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اقتصاد

أهم 10 منتجات غذائية تصدرها مصر إلى السوق الأمريكي (إنفوجراف)

صادرات الصناعات الغذائية
صادرات الصناعات الغذائية

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2024، أداءً قويًا، بإجمالي قيمة بلغت نحو 321 مليون دولار. وتنوّعت الصادرات بين الخضراوات والفواكه المجمدة، المنتجات المُصنّعة، والمأكولات البحرية، ما يعكس قدرة القطاع على تلبية متطلبات الأسواق المتقدمة.

وأعد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنفوجراف عن أهم 10 منتجات غذائية مُصدّرة إلى السوق الأمريكي وقيمتها:


 أهم 10 منتجات مُصدّرة وقيمتها:


• مستحضرات الخضر: 37 مليون دولار


• الأسماك: 31 مليون دولار


• الخضروات المجمدة: 31 مليون دولار


• الفراولة المجمدة: 31 مليون دولار


• الزيتون المخلل والمُصنّع: 28 مليون دولار


• البطاطس المجمدة: 23 مليون دولار


• الخميرة: 20 مليون دولار


• الملح: 18 مليون دولار


• العصائر: 18 مليون دولار


• الزيوت العطرية والصمغية: 10 ملايين دولار

 تُشكّل هذه المنتجات مجتمعة حوالي 77% من إجمالي صادرات مصر الغذائية إلى السوق الأمريكية خلال عام 2024، مما يعكس تركّز الصادرات في عدد محدود من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

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