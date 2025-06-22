عثروا عليها جثة بعد اختفائها، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة طفلة البدرشين

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، عثر عليها بعد اختفائها، لإعداد تقرير واف للصفة التشريحية عن سبب الوفاة.

وانتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينته، والاستماع لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا أنهم عثروا على الطفلة جثة هادمة بعد اختفائها لفترة، ولم يتأكدوا من وجود شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة طفلة بالبدرشين

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة طفلة في قرية بالبدرشين، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفلة تم تحديد هويتها، تبلغ من العمر ما يقرب من 3 سنوات، تبين اختفائها وعقب ذلك تم العثور على جثتها.

وعقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.