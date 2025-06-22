الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عثروا عليها جثة بعد اختفائها، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة طفلة البدرشين

تحقيقات
تحقيقات

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، عثر عليها بعد اختفائها، لإعداد تقرير واف للصفة التشريحية عن سبب الوفاة.

 

وانتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينته، والاستماع لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا أنهم عثروا على الطفلة جثة هادمة بعد اختفائها لفترة، ولم يتأكدوا من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

العثور على جثة طفلة بالبدرشين

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة طفلة في قرية بالبدرشين، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفلة تم تحديد هويتها، تبلغ من العمر ما يقرب من 3 سنوات، تبين اختفائها وعقب ذلك تم العثور على جثتها.

 

وعقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة طفلة العثور على جثة طفلة بالبدرشين العثور علي جثة طفل أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة نيابة الجيزة

مواد متعلقة

ضبط شخصين ظهرا بصورة متداولة يحملان بندقية آلية وهمية بالجيزة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية تثير غضب طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية (فيديو)

التحريات تكشف أعمار 3 أطفال قتلتهم والدتهم بالشروق

خدمات

المزيد

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية