اليوم، عرض أولى حلقات مسلسل "شتي يا بيروت" على MBC4

تبدأ قناة MBC4، اليوم الأحد، عرض أولى حلقات مسلسل شتي يا بيروت وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وذلك ضمن خريطة القناة لعرض أبرز الأعمال الدرامية التي سبق وحصدت اهتمام الجمهور، ويُعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في نفس الموعد.

و“شتي يا بيروت” هو عمل درامي عرض عام 2021، وقد حقق نجاحًا لافتًا عند عرضه الأول عبر منصة “شاهد”.

مسلسل شاي يا بيروت

وأبطال مسلسل شتي يا بيروت هم عابد فهد، رامز الأسود، إلسا زغيب، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرا، عبدو شاهين، زينة مكي، لين غرة، جيري غزل.

وتدور أحداث مسلسل شتي يا بيروت حول قصة حب تقلب حياة أصحابها رأسا على عقب، فبعد زواج السوري المقيم في بيروت عبد الله، الذي يجسد شخصيته عابد فهد، من اللبنانية أماني، والتي تجسد شخصيتها الفنانة إلسا زغيب، يبدًا صراعا كبيرا بين العائلتين.

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