الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوقت قليل والنحو سهل، آراء طالبات الثانوية العامة بمطروح في امتحان اللغة العربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو

خرج طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، من لجان الامتحانات في محافظة مطروح بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية من ماراثون الثانوية العامة 2025.

ورصدت عدسة "فيتو" آراء طالبات الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية من أمام لجنة باحثة البادية بمرسى مطروح.

آراء طلاب الثانوية العامة في الامتحانات

وقالت إحدى طالبات الشعبية الأدبية الثانوية العامة إن امتحان اللغة العربية كان الامتحان متوسط وفي تركات كتيرة النحو كان سهل.

بينما قالت إحدى طالبات الشعبة العلمية الثانوية العامة أن امتحان اللغة العربية كان الوقت غير كافي والامتحان صعب وفي تركات كتيرة. 

في سياق آخر أكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

وقد أوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

“التعليم” تعلن عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتوزيع درجات كل مادة (النظام الجديد/ القديم)
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحنات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة 2025 امتحان مادة اللغة العربية طالبات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم مرسي مطروح محافظة مطروح

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية تثير غضب طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية (فيديو)

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

التحريات تكشف أعمار 3 أطفال قتلتهم والدتهم بالشروق

خدمات

المزيد

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية