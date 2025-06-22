حملات على وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة، قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن المدينة شهدت حملات دورية استهدفت ضبط وإزالة وصلات المياه غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنظيم حملة لتحصيل متأخرات استهلاك المياه وإزالة وصلات الخلسة بالمنطقة المركزية والحى الخامس بالمدينة، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين جهاز المدينة وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وقال: قامت اللجنة برصد 32 وصلة مياه غير قانونية بدون عداد وتم تحرير محضر بالواقعة واحتساب استهلاك المياه والغرامات المقررة فى هذا الشأن، وتم تحصيل متأخرات لدى العملاء فى وجود محصلي المنطقة وكذا ضبط 6 وصلات رى لمسطحات خضراء بدون عداد، وعلى الفور تم فصل تلك الوصلات والتحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز.

وفي الإطار نفسه، عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومديري الإدارات بالجهاز، لبحث تنفيذ خطة عمل فورية وشاملة في إطار ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن الخطة تضمنت عدة محاور رئيسية، من أبرزها: ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال خفض إضاءة أعمدة الإنارة، وتجديد كشافات الليد الموفرة للطاقة بشوارع الحي الصناعي، والتأكد من كفاءة معامل القدرة في لوحات الكهرباء الخاصة بروافع المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع شركات التشغيل والصيانة، من خلال تقليل الفواقد، وضمان سلامة العدادات، ومراقبة كميات المياه داخل الشبكات، وتجديد المحابس لضمان كفاءة التشغيل.

وأضافت رئيس الجهاز: تضمنت الخطة إلزام الشركات بالمقنن المائي في ري المسطحات الخضراء والأشجار، والاعتماد على شبكات الري الحديثة سواء في السياج الشجري أو المساحات المزروعة، لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في استهلاك المياه، وكذا إحكام السيطرة على شبكة الانحدار وجودة محطات الصرف الصحي والصناعي، بما يضمن سلامة المنظومة البيئية بالمدينة، وتوعية المستثمرين بالحي الصناعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تتطلب رفع درجة المسئولية المجتمعية من كافة الأطراف.

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة أسماء مخلوف، على أهمية المتابعة اللحظية لتطبيق كافة التوصيات.

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