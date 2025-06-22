الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مجدي يعقوب: القلب ليس عضوا فقط، وصناعة تمثال لى بميدان الكيت كات من أهم دروب الثقافة (فيديو)

د. مجدي يعقوب، فيتو
د. مجدي يعقوب، فيتو

انطلق قبل قليل مؤتمر ثقافي جديد من ساحة دار الأوبرا المصرية بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسير الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي. 

ويأتي المؤتمر كاحتفالية تنظمها وزارة الثقافة لتكريمه، والإعلان عن تفاصيل تمثال “طبيب القلوب” الذي صممه النحات المصري الدكتور عصام درويش، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في مجالي الطب والعمل الإنساني.

وفي مستهل الاحتفالية أعرب د. مجدي يعقوب عن امتنانه لصناعة تمثال له قائلا: القلب ليس عضوا فقط، وإن حضارة ونمو الشعوب تعتمد على الصحة والثقافة التي تتجلى في خدمة المجتمع وصناعة تمثال لي درب من أهم دروب الثقافة وخدمة المجتمع، للاستمرار في تكريم رموز مصر. 

وتابع د. مجدي يعقوب: العلم والخدمة يلزمها الفن لكي تتجلى وتتكامل، فالفن الرفيع هو الوحيد من يستطيع أن يجسد كيف لكل إنسان ان يعبر عن حبه لوطنه. 

 

تمثال مجدي يعقوب 

كما أعرب وزير الثقافة عن فخره واعتزازه بتنظيم هذه الاحتفالية التي تجسد تقدير الدولة المصرية لأبنائها الذين رفعوا اسمها في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الثقافة والفن لهما دور رئيسي في تخليد رموز العطاء العلمي والإنساني، وترسيخ حضورهم في وجدان المجتمع.

 

وأضاف أن إقامة تمثال يخلّد هذا العطاء الفريد، وذلك في إطار مبادرة تحمل أبعادًا ثقافية وفنية ووطنية رفيعة، مشيرًا إلى أن التمثال يمثل رمزًا للوفاء والاعتراف بالجميل، ويعبر عن الامتنان لمسيرة طبية حافلة قدّم خلالها السير مجدي يعقوب نموذجًا فريدًا للرحمة والتفاني والإخلاص.

 

وأكد الدكتور هنو أن وزارة الثقافة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تسلط الضوء على رموز العطاء الوطني، وتكرّس لقيم التقدير والقدوة، بما يسهم في إلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الانتماء الوطني.

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