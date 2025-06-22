MBC4 تبدأ عرض مسلسل “العميل” الليلة

تبدأ قناة MBC4، اليوم الأحد، عرض أولى حلقات مسلسل “العميل”، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ليستمتع المشاهدون بفرصة جديدة لمتابعة هذا العمل الدرامي المشوق.

وكان مسلسل العميل قد سبق عرضه عبر منصة “شاهد” الرقمية، كما تم بثه على قناة MBC1، وحقق تفاعلًا لافتًا بفضل حبكته البوليسية المشوقة وأداء أبطاله المتميز.

مسلسل العميل

ويشارك في بطولة المسلسل أيمن زيدان وسامر إسماعيل والفنان وسام فارس وأيمن رضا ويارا صبري وصادي صبيح وطلال الجردي وعبدو شاهين ورشا بلال وميا سعيد، والمسلسل مقتبس من العمل التركي “في الداخل”.

وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل العميل فإن المسلسل ينتمي إلى الأعمال الطويلة وهو مكون من 87 حلقة فقط.

قصة مسلسل العميل

تدور أحداث المسلسل حول أخ يتعرض شقيقه الأصغر للخطف وهو في الثالثة من عمره وينخرط الصغير في ممارسة أعمال غير قانونية، ويتم تغيير اسمه وحينما يكبر يلتحق بكلية الشرطة ويصبح جاسوسًا لزعيم العصابة الذي اختطفه لتحقيق أهداف محددة.

ويدخل الأخ الأكبر كلية الشرطة ويلتقي هناك بشقيقه ولكنهما لا يعرفان بعضهما البعض، وتنعكس الآية حيث يتفق رئيس الشرطة مع الشقيق الأكبر بأن يتم طرده من الجامعة وأن ينخرط مع عصابة جلال “مختطف شقيقه” للحصول على أدلة ضده، ويصبح الشقيقين عملاء لأطراف مضادة لبعضها البعض.

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