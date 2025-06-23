نائبة بالشيوخ تستعرض طلب مناقشة بشأن مواجهة التحرش بالمدارس

استعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة موجه للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستيضاح جهود الوزارة في تعزيز الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وقالت عفيفي: إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلعب دورا محوريا في تنمية وعي الأطفال وطلاب المدارس المواجهة التحرش، سواء كان لفظيا أو جسديا، حيث تعد المدرسة بيئة أساسية لتشكيل سلوك الطفل وتعزيز القيم الإيجابية لديه.

وأضافت: تسعى الوزارة من خلال برامجها ومناهجها التعليمية إلى بناء جيل واع قادر على حماية نفسه والتصرف بشكل سليم في المواقف الصعبة والتحرش بالأطفال له آثار خطيرة على المجتمع بشكل عام، حيث يصيبه هذا الفعل بهزة عنيفة من الناحية الأخلاقية والسلوكية.

الدور التوعوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وتابعت: بالرغم من أن التحرش في المجتمع يعد حوادث فردية، إلا إننا لابد وأن نقف على أسبابه، حتى لا يتجاوز حدود الحوادث الفردية ويصبح ظاهرة لذلك يستلزم الأمر التوقف أمام هذا الفعل بكثير من الأهمية والانتباه والأخذ في الاعتبار أن التهاون في مواجهته يخلق أمراضًا في المجتمع يصعب علاجها بعد فوات الأوان.

بيئة تعليمية آمنة وعادلة

وأضافت: لذا فإن الدور التوعوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا يقتصر على الوقاية فقط، بل يمتد إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان بيئة تعليمية آمنة وعادلة ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تظهر مساهمة الوزارة في بناء مجتمع مدرسي أكثر وعيا وأمانا لأبنائنا، حيث إن هذا الأمر يتعلق بجيل علينا أن نرعاه وتحتويه لينشأ في بيئة صحية بدنية ونفسية، بحيث يكون كل فرد فيه عضوًا صالحًا يبني مجتمعًا قابلا للحياة وقادرًا على تحمل المسئولية.

ودعت إلى الاستماع لرؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعرفة آلياتها في متابعة المدارس بشكل عام، والمدارس التي تقع فيها مثل هذه الحوادث بشكل خاص سواء كانت حكومية أو خاصة وبيان مستوى الرقابة عليها وعلى العاملين بها.

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