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سياسة

نائبة بالشيوخ تستعرض طلب مناقشة بشأن تعزيز القيم الأخلاقية في المدارس

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

استعرضت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة موجه للحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم، لتعميق وغرز القيم الاخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.


وقالت مصطفى، إن فترة التعليم ما قبل الجامعي تعتبر من أهم الفترات المؤثرة في شخصية الانسان على جميع المستويات وطوال حياته المستقبلية، وفيها تتشكل شخصيته ووجدانه ومبادئه ومعتقداته، وحقيقة فأن أفضل استثمار في بناء المواطن المصري السوي يجب أن يكون في تلك المرحلة الحياتية المهمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى


وأوضحت أهمية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تهدف إلى خلق أجيال تحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، كي يساهموا في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة: مؤخرا انشغلت الأوساط المصرية بمتابعة واقعة عنف في إحدى المدارس وقد فرضت هذه الواقعة الكثير من التساؤلات، أهمها التساؤل عن دور وآلية وزارة التربية والتعليم في مواجه ذلك، حيث إن الوزارة لها دور أصيل في التربية من خلال تعميق القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظاهرة التنمر والاضطرابات السلوكية لدى طلاب المدارس، ايضًا هناك تساؤل عن دور وآلية الوزارة في بناء المواطن المصري السوي المحافظ على القيم الأخلاقية.

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