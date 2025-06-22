الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

موعد مؤتمر ريبيرو للحديث عن موقعة بورتو

ريبيرو
ريبيرو

يحضر الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي مؤتمرا صحفيا في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة للحديث عن مباراة بورتو المرتقبة في ختام مشوار الفريق في مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميتلايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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