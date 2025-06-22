الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال أصحاب محلات تجارية اندلعت فيهم النيران بشارع فيصل

حريق محلات فيصل
حريق محلات فيصل

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أصحاب محلات تجارية اندلعت فيهم النيران بسوق سليم في  شار ع فيصل، مما أسفر عن سقوط مصابين من رواد السوق.

 

وكشفت المعاينة أن الحريق بدأ في محل فطاطري ثم امتد إلى محلين مجاورين "سرجة وعلافة" كما امتد للمنزل الذي يعلو المحلات.

 

حريق محلات بشارع فيصل

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يُفيد باندلاع حريق بعدد من المحلات التجارية بسوق سليم في اخر شارع فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة عددًا من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

 

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن وراء نشوب الحريق هو انفجار أنبوبة غاز بأحد المحلات، مما أسفر عن سقوط مصابين وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة غرفة عمليات النجدة الحماية المدنية بالجيزة

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